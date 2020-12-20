«Каждый ждет чуда»: инвалид готовит невероятный подарок на Новый год для детей-сирот — ему нужна помощь

Местные жители принесли много игрушек. Фото: личный архив героя.

Сибиряк Евгений Харин собирает новогодние подарки для детей из школы-интерната в деревне Балман. Именно в этом детском учреждении воспитывается мальчик, над которым Евгений оформляет опеку.

— Я недавно снова ездил в гости в эту школу-интернат. Ко мне подошла маленькая девочка и спросила: «Папа, а ты ведь привезешь мне подарок на Новый год?». Я аж растерялся и не знал, что ответить. После этой фразы и пришла мысль объявить сбор подарков для ребятишек, — рассказала КП-Новосибирск Евгений Харин.

По словам сибиряка пригодится абсолютно все: детские вещи, мягкие игрушки, канцелярия, сладости, книги. Мужчина сам все это упакует и отвезет ребятишкам.

— Мне уже в часовню понемногу начали привозить вещи, но этого все равно мало. Там много ребятишек и каждый из них ждет своего подарка и новогоднего чуда, — говорит Евгений.

«Комсомолка» еще 7 лет назад познакомилась с этим отзывчивым сибиряком. Евгений Харин построил в своем поселке часовню во имя святой блаженной Матроны Московской. В феврале 2014 года местная святыня сгорела, но мужчина не отчаялся и возродил ее из пепла.

Уважаемые читатели, если вы хотите помочь Евгению собрать подарки для детей из школы-интерната, то напишите нам на номер — 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp)

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