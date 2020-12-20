В Новосибирске грабители с пистолетами отбирали у школьников дорогие мобильники

В настоящий момент известно о двух нападениях на подростков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Двух жуликов, отбирающих дорогие мобильные телефоны у прохожих ребят на улице, вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска.

— Молодые люди напали на 17-летнего парня на улице Новая заря и угрожая ему пневматическим пистолетом, отняли айфон и двое дорогих наручных часов. В следующий раз они выбрали другого подростка на улице Богдана Хмельницкого и тоже отобрали «айфон», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что нападавшие разбойничали вместе. Один из парней - россиянин, а второй — уроженец Узбекистана.

Сейчас они задержаны и им предъявлено обвинение. Полицейские также устанавливают, если ли другие пострадавшие после нападений этих грабителей.

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