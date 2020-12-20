«Мне больше не надо»: сибиряк сам сдался полицейским с 3,5 килограммами наркотиков

Сибиряк добровольно сдал пакет с коноплей в МВД.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Искитимском районе Новосибирской области 32-летний житель деревни Гусельниково позвонил на «02» и признался в употреблении наркотиков, заявив, что готов отдать все свои запасы полицейским. По указанному адресу тут же выехали оперативники.
— Мужчина заявил, что хранит у себя дома коноплю для личного употребления и выдал сотрудникам пакет, в котором находилось почти 3,5 килограмма наркотического вещества, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Экспертиза подтвердила, что у сибиряка действительно была марихуана. Но несмотря на то, что он во всем сознался, ему не избежать наказания по статье «Незаконные хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства» в крупном размере. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, но арестовывать его пока не стали.
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