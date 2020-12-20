Погода в Новосибирске на 20 декабря 2020 года: синоптики рассказали о похолодании

В регионе ожидается мороз и гололедица. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 20 декабря 2020 года: холод плавно окутывает регион с севера на юг. В Западно-Сибирском Гидрометцентре предупреждают о приближении морозов.

— В первой половине дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха -10, -12 градусов. На дорогах местами гололедица, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометеоцентра.

С полудня и до позднего вечера синоптики прогнозируют снег. Атмосферное давление немного понизится. Будет пасмурно.

В северных районах области похолодает до -30 градусов. В Кыштовском районе столбик термометра опустится до -28. В Новосибирске ожидается минус 12-15 градусов.

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