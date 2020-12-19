Сибирячка ударила соседа ножом в живот: потом она вернулась домой и ждала полицию

Сибирячку будут судить за то, что она напала на соседа с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейских задержали 44-летнюю сибирячку. Она поссорились с 44-летним соседом, после чего схватила нож и ударила его в живот. После этого, женщина пошла прогулялась, а потом вернулась домой, где ее задержали полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло вечером 18 декабря. Раненного мужчину госпитализировали в больницу. О происшествии в полицию сообщили врачи, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что ранее сибирячка не была судима.

Сейчас на нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож, которым женщина ударила соседа, изъяли. В скором времени ей определят меру пресечения. Проводится расследование.

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