Дирижер из Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко пожаловался на вентиляцию в новосибирском ДК

Дирижера разозлила вентиляция в новосибирском ДК. Фото: Евгения ГУСЕВА

Капелла Санкт-Петербурга открыла фестиваль «Царица песня 2020» в Новосибирске. Хоровой коллектив исполнил симфонию-действо «Перезвоны» композитора Валерия Гаврилина. Выступление прошло в концертном зале «Евразия».

В какой-то момент дирижер прервал выступление: его возмутила громко работающая вентиляция, сообщает издание «Новая Сибирь».

Владислав Чернушенко пояснил, что привык выступать в специальных концертных залах, а эта вытяж не только его застудила, но из-за нее он плохо слышит певчих.

Концертный за «Евразия» размешен в бывшем доме культуры «Строитель». Перед дирижером извинились, и объяснили выбор зала необходимостью соблюдать меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

Несмотря на раздражение маэстро отметил, что приезд в любую точку нашего Отечества — громадное счастье.

— Мы с нашими артистами хора прекрасно понимаем, что сейчас в приоритете забота о людях… и в настоящее время это может состояться только так, — смягчился дирижер.

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