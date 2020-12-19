«Не дошла до работы»: в Новосибирске пропала 44-летняя продавец супермаркета

В Новосибирске пропала 44-летняя женщина. Фото: предоставлено мужем Александром

В Ленинском районе Новосибирска пропала 44-летняя Алевтина Шиверкина. Женщина рано утром 15 декабря пошла на работу и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом КП-Новосибирск рассказал муж Александр.

— Она работает в супермаркете. По словам коллег, что Алевтины на работе не было. У подруг ее тоже нет, — рассказал КП-Новосибирск муж сибирячки. — Раньше бывало, что жена пропадала, но не больше чем дня на два, она звонила, говорила, что у подруги, а сейчас не выходит на связь.

По словам новосибирца, он обратился в полицию.

Если Вам, что-либо известно о местонахождении Алевтины Шиверкиной, просьба сообщить по телефону 8-913-777-77-46.

Напомним, в новосибирские полицейские разыскивают семью с двумя дочками, которая перестала выходить на связь с родными 17 декабря. Близким супруги сказали, что поехали к подруге. Одной из главных примет стал черный «Кадиллак». Его они якобы купили неделю назад. Однако, чуть позже выяснилось, что машина была арендована, а семья улетела в Москву.

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