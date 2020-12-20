Сибиряк получил премию за создание особенной парикмахерской

Тимуру Газиеву вручена награда в номинации «Благотворитель года». Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

В Новосибирске завершился конкурс в сфере благотворительности и добровольчества «Во благо», организованный Общественной палатой Новосибирской области. Одним из победителей стал детский парикмахер Тимур Газиев.

В июле «Комсомолка» рассказывала об этом герое. Тимур открыл салон, который называет «детской пыточной». Тимур прославился акциями добра: в своем плотном графике он выделяет специальный день - вторник, когда стрижет мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями совершенно бесплатно!

- Сотрудничаю с фондом «Сохрани жизнь», связываюсь с семьями, где есть дети с ОВЗ. Большинству из них сложно посещать парикмахерские по разным причинам. Многие приезжают из области и оставляют заявку. Я сдвигаю свой график и обязательно посещаю каждого ребенка. Очень внимательно отношусь к таким заявкам, - рассказал «КП» - Новосибирск» Тимур.

Газиев для многих детей стал своим парнем. Тимур рассказывает, почему называет парикмахерскую «детской пыточной»:

- Для многих малышей стрижка - это настоящее испытание. Тем более если ребенок особенный.

Парикмахер находит особый подход к каждому, и в следующий раз детишки с радостью идут на «страшную», но очень красивую процедуру.

Кстати, в 2019 году, кроме «особенных вторников», для шести семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, Тимур Газиев организовал благотворительную помощь, купив ребятишкам одежду на разные времена года.

Ни одно благое дело не должно быть оставлено без внимания. Тимур Газиев подал заявку на участие в конкурсе «Во благо» и в итоге стал одним из победителей в номинации «Благотворитель года». 10 декабря в рамках итогового пленарного заседания Общественной палаты, которое прошло в Большом зале правительства Новосибирской области, состоялось награждение.