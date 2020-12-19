Пособия на детей, родившихся после 1 июля 2020 года, в Новосибирске: оформить выплаты в Пенсионном фонде можно в выходные

Чтобы семьям было удобно подать заявление на детские выплаты, Пенсионный фонд будет работать в выходные.

В новосибирском отделении Пенсионного фонда рассказали, как получить пособия на детей, родившихся после 1 июля 2020 года, в Новосибирске.

Прием новосибирцев будут вести в выходные дни 19 и 20 декабря с 9 до 17-00. Это сделали для того, чтобы новосибирцам было удобно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей. Ее дадут семьям, где есть дети до 7 лет.

Подавать заявление на новую выплату необходимо только тем гражданам, у которых ребенок родился после 1 июля 2020 года, либо ранее не подавалось заявление ни на одну из «детских» выплат. Удобнее всего подать заявление в электронном виде. На портале госуслуг запущен сервис, через который можно подать заявление на установление выплаты. Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.

В Пенсионном фонде РФ отметили, что большинству семей деньги перечислят без заявлений, автоматически. Это касается тех, кто уже получал в этом году выплаты на детей.

Известно, что пособие получат все семье с детьми 7 лет, независимо от дохода.

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