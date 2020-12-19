В Общественной палате Новосибирской области подвели итоги работы

Общественная палата Новосибирской области вручила награды в сфере благотворительности и добровольчества. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Пленарное заседание проходило в очно-дистанционном формате. В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции в Большой зал Правительства Новосибирской области были приглашены только представители исполнительной и законодательной власти, члены совета Общественной палаты, лауреаты конкурса «Во благо». Остальные участники заседания работали в режиме видеоконференции.

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области, поблагодарила всех, кто активно работает на пользу гражданскому обществу: членов и экспертов комиссий Общественной палаты, омбудсменов, представителей некоммерческих организаций и учреждений, с которыми Общественной палата взаимодействует по различным вопросам. Галина Борисовна отметила, что 2020 год был насыщенным, комиссиям удалось сделать очень много.

В работе заседания принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что за второе полугодие 2020 года была проведена большая совместная работа. Одна из важных тем, которая требует непосредственного участия региональной палаты, - это развитие гражданского общества, поддержка некоммерческих организаций.

- Новосибирская область имеет хороший результат по развитию некоммерческих организаций. Мы по-прежнему в пятерке лидеров по уровню и качеству развития НКО, - сказал Андрей Травников. Губернатор Новосибирской области поблагодарил Общественную палату за активную работу по развитию добровольческой и благотворительной деятельности.

В рамках итогового заседания также были награждены лауреаты ежегодного конкурса «Во благо».

Соискатели премии - люди и организации, которые вносят вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Новосибирской области. 15 номинантов стали победителями премии, 24 - были отмечены в специальной номинации. В их число вошли частные лица и инициативные группы, коммерческие и некоммерческие организации, которые в том числе оперативно отреагировали и оказали разного рода помощь в период пандемии 2020 года.

После церемонии награждения председатели 13 комиссий Общественной палаты выступили с докладами, подводя итоги работы нового седьмого созыва.

В рамках итогового пленарного заседания председатель Общественной палаты Галина Гриднева представила нового руководителя аппарата региональной Общественной палаты. Им стала Оксана Анатольевна Марченко.