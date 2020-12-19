В фонде «Мы вместе» рады инициативным и активным сибирякам

Дмитрий Кареба - руководитель Фонда социальных инициатив «Мы вместе». Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Фонд реализует социальные общественно полезные проекты и мероприятия, а также оказывает содействие социальному, экономическому и культурному развитию Новосибирской области.

Организация стала одним из лауреатов премии Общественной палаты в области благотворительности и добровольчества «Во благо». Некоммерческая организация отмечена в специальной номинации, где были упомянуты все частные лица и инициативные группы, коммерческие и некоммерческие организации, оперативно отреагировавшие и оказавшие помощь в период пандемии 2020 года.

На протяжении многих лет Фонд поддержки социальных инициатив «Мы вместе» помогает активным гражданам Новосибирской области воплощать в жизнь идеи проектов разного направления. Со своими запросами инициативные сибиряки приходят в организацию, где их координируют специалисты. Дмитрий Кареба, председатель фонда социальных инициатив «Мы вместе», рассказал о проекте, который нашел наибольший отклик в период пандемии:

- Мы не ограничиваемся какими-то определенными сферами и постоянно получаем гранты. Эти ресурсы эффективно тратятся в ходе реализации проекта. Например, мы разработали полезное приложение «Мой букварь». Оно сделано для детей дошкольного возраста. С помощью приложения дети могут самостоятельно изучать буквы, цифры, узнавать полезную информацию. Мы подали заявку на получение президентского гранта и очень надеемся на победу.

Фонд поддержки социальных инициатив «Мы вместе» реализует свои инициативы не только на территории Новосибирской области, но и в Республике Крым, Кемеровской области.