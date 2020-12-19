Дополнительные выплаты семьям с детьми до 7 лет в Новосибирске: кому положены 5000 рублей, как получить

Выплаты положены детям, которым на 17 декабря не исполнилось 8 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, кому именно положены дополнительные выплаты семьям с детьми до 7 лет в Новосибирске. Об этом рассказали в новосибирском отделении Пенсионного фонда РФ.

Выплата полагается семьям, где ребенку на 17 декабря не исполнилось 8 лет. Денежная поддержка в размере пяти тысяч рублей будет оказан семьям независимо от их дохода. Выдается она один раз.

Тем, кто в этом году уже получал денежную поддержку на детей до трех лет и на детей от трех до шестнадцати лет она будет начислена автоматически, как и прошлый раз.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, выплачиваемых Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо подать заявление, указав в нем реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев — заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.

А еще подать заявление можно через личный кабинет на Госуслугах. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

На сайте Пенсионного фонда в помощь родителя есть памятки, как поступить в том или ином случае.

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