Полиция опровергла информацию о том, что пропавшая в Новосибирске семья с двумя дочками нашлась

Местонахождение семьи по-прежнему неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»
В полиции опровергли информацию о том, что семья, пропавшая с двумя маленькими дочками, найдена.
— Местонахождение семьи до сих пор не установлено. На связь супруги не выходили. Поиски продолжаются, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Никто из полиции мужчине не звонил и не сообщал о том, что семья найдена.
Напомним, ранее Владимир Фреюк, отец пропавшего Александра, в разговоре с КП-Новосибирск заявил о том, что семья найдена и с ними все в порядке, однако сам он с ними не разговаривал.
КП-Новосибирск снова связался с Владимиром.
— Мне сейчас некогда, — ответил мужчина и прервал разговор.
Семья Фреюк пропала 17 декабря. Как сообщили в «Лиза Алерт», они на машине уехали в гости к подруге жены, вечером супруги позвонили родным, и сказали, что задерживаются. После этого семья перестала выходить на связь. Отец пропавшего мужчины обратился с заявлением в полицию.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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