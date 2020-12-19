Полиция опровергла информацию о том, что пропавшая в Новосибирске семья с двумя дочками нашлась

Местонахождение семьи по-прежнему неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»

В полиции опровергли информацию о том, что семья, пропавшая с двумя маленькими дочками, найдена.

— Местонахождение семьи до сих пор не установлено. На связь супруги не выходили. Поиски продолжаются, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Никто из полиции мужчине не звонил и не сообщал о том, что семья найдена.

Напомним, ранее Владимир Фреюк, отец пропавшего Александра, в разговоре с КП-Новосибирск заявил о том, что семья найдена и с ними все в порядке, однако сам он с ними не разговаривал.

КП-Новосибирск снова связался с Владимиром.

— Мне сейчас некогда, — ответил мужчина и прервал разговор.

Семья Фреюк пропала 17 декабря. Как сообщили в «Лиза Алерт», они на машине уехали в гости к подруге жены, вечером супруги позвонили родным, и сказали, что задерживаются. После этого семья перестала выходить на связь. Отец пропавшего мужчины обратился с заявлением в полицию.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски семьи с маленькими дочками, уехавшей в гости на дорогом джипе в Новосибирске, завершены.

Об их местонахождении ничего не было известно почти двое суток. (подробнее)

В Новосибирске семья с маленькими дочками поехала в гости и исчезла.

По данным с камер видеонаблюдения, город они не покидали. (подробнее)