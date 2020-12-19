Поиски семьи с маленькими дочками, уехавшей в гости на дорогом джипе в Новосибирске, завершены

Семью, пропавшую с маленькими дочками, нашли. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске нашли семью, пропавшую вместе с двумя маленькими дочками 17 декабря. Об этом КП-Новосибирск сообщил отец пропавшего главы семьи.

— Мне только что позвонили из полиции. Их нашли. Подробностей не знаю. Сказали, что все живы, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Фреюк.

Напомним, новость об исчезновении семьи с маленькими детьми потрясла Новосибирск. Их искали полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». 17 декабря семья уехала в гости к подруге жены. Вечером они сообщили, что задержатся и пропали. Отец пропавшего мужчины обратился за помощью в полицию. Известно, что новосибирцы неделю назад купили дорогой джип Cadillac Escalade».

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