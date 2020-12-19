В Новосибирске коронавирусом заболели 166 человек за сутки

Коронавирусом заболели за сутки 1666 человек. Фото: Никита МАНЬКО

В субботу, 19 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 166 человек, при этом выздоровели 228 пациентов, умерли 8 человек. На данный момент в реанимации находятся 174 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 43 пациента.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 25971 человека, в том числе у 1537 детей, выздоровели 21798 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирске еще на несколько месяцев продлили режим повышенной готовности — до конца марта 2021 года. На этот период времени действуют меры безопасности: в общественных местах нужно быть в защитной маске, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, кроме того, людям старше 65 лет рекомендуют быть дома.

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