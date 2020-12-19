В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: среди них — 36 летний мужчина

В Новосибирске за сутки умерли 8 человек от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 19 декабря, стало известно что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 36 лет, 58 лет и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 874 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 174 человека, на ИВЛ — 43 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 166 человек, выздоровели 228 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболел 25971 человек, в том числе 1537 детей, выздоровели 21798 пациентов.

Переболевшие коронавирусом люди столкнулись с необычной побочкой: через 2-3 месяца после выздоровления у человека начинают искажаться запахи и вкусы. Ученые объяснили, почему это происходит и как избавиться от побочки.

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