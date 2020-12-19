В полиции рассказали подробности исчезновения семья с двумя маленькими дочками в Новосибирске

Полиция выясняет с кем близко общалась семья до своего исчезновения. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В субботу, 19 декабря, в Новосибирске объявили в розыск семью Фреюк. Супруги с двумя маленькими дочками уехали в гости и исчезли. Последний раз 28-летнего Александра, 30-летнюю Наталью, 4-летнюю Вику и годовалую Еву родные видели 17 декабря.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали исчезновение семьи с детьми.

— В полицию обратился отец пропавшего мужчины. 17 декабря он приехал из Барабинска в гости к сыну. В тот же день семья вместе с дочками решила поехать к подруге жены. Они уехали, а вскоре перестали выходить на связь. По данному факту проводится проверка. Мы устанавливаем ближайший круг общения супругов, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.

Известно, что семья уехала в гости на дорогой машине, которую купила неделю назад. По данным с камер видеонаблюдения, супруги с детьми город не покидали.

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