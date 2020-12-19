«Уехали на дорогой машине к подруге в гости»: в Новосибирске пропала семья с детьми

Семья с маленькими детьми пропала на дорогой машине. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске пропала семья с детьми: 28-летний Александр Фреюк, 30-летняя Наталья Фреюк, 4-летняя Вика Фреюк и годовалая Ева Фреюк. Они поехали в гости к подруге, а потом перестали выходить на связь: телефону обоих супругов не доступны. О их судьбе ничего неизвестно уже вторые сутки.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт»

— Семья уехала в гости к подруге. Последний раз они выходили на связь вечером 17 декабря. Они предупредили, что задержатся в гостях. После этого телефоны недоступны. Родные написали заявление в полицию. По данным камер видеонаблюдения автомобиль пределов города не покидал. Он выехал с Ленинского района, проехал на правый берег, куда машина поехала дальше — неизвестно. Адрес подруге также неизвестен, рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Известно, что неделю назад семья купила дорогой кроссовер «Кадиллак ESCALADE».

Приметы Александра: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Он был одет в черный пуховик и синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Натальи: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Женщина была одета в светлый пуховик и светлые короткие сапоги.

Приметы Вики: худощавого телосложения, рыжие волосы. Была одета в белый комбинезон.

Приметы Евы: русые кудрявые волосы. Девочка была одета в белые комбинезон, сапоги, шапку и шарф.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении семьи с детьми, просьба сообщить по телефонам 8 -800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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