Уборка снега в Новосибирске 19 декабря 2020 года: какие улицы очистят от сугробов

В Новосибирске днем и ночью будут чистить улицы от снега. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, на каких улицах Уборка снега в Новосибирске 19 декабря 2020 года. Об этом рассказали в мэрии города. Автомобилистов настоятельно попросили обратить внимание на эту информацию и не парковать машины, там где будут чистить снег.

Итак, днем 19 декабря сугробы вывезут со следующих улиц:

— в Центральном округе: на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Нарымской и площади Калинина

— в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали

— в Ленинском районе — на улице Титова

— в Кировском районе — на Бугринском мосту, улице Немировича-Данченко

— в Советском районе — на улицах Воеводского, Арбузова, Сиреневой

— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;

— в Калининском районе — на улице Тюленина.

В ночь с 19 на 20 декабря дорожные службы работают:

— в Центральном округе — на улицах Крылова, Гоголя, Семьи Шамшиных, Фабричной и Жуковского

— в Дзержинском районе — на улице Красина

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали

— в Ленинском районе — на улице Блюхера

— в Кировском районе — на улицах Новогодней и Немировича-Данченко, Бугринском мосту;

— в Первомайском районе — на Бердском шоссе

— в Советском районе — на Морском проспекте, улице Софийской

— в Калининском районе — на улице Фадеева.

Также дороги обработают специальным реагентом, чтобы не было гололеда.

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