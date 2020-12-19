Уборка снега в Новосибирске 19 декабря 2020 года: какие улицы очистят от сугробов

В Новосибирске днем и ночью будут чистить улицы от снега.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стало известно, на каких улицах Уборка снега в Новосибирске 19 декабря 2020 года. Об этом рассказали в мэрии города. Автомобилистов настоятельно попросили обратить внимание на эту информацию и не парковать машины, там где будут чистить снег.
Итак, днем 19 декабря сугробы вывезут со следующих улиц:
— в Центральном округе: на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Нарымской и площади Калинина
— в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе
— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали
— в Ленинском районе — на улице Титова
— в Кировском районе — на Бугринском мосту, улице Немировича-Данченко
— в Советском районе — на улицах Воеводского, Арбузова, Сиреневой
— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;
— в Калининском районе — на улице Тюленина.
В ночь с 19 на 20 декабря дорожные службы работают:
— в Центральном округе — на улицах Крылова, Гоголя, Семьи Шамшиных, Фабричной и Жуковского
— в Дзержинском районе — на улице Красина
— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали
— в Ленинском районе — на улице Блюхера
— в Кировском районе — на улицах Новогодней и Немировича-Данченко, Бугринском мосту;
— в Первомайском районе — на Бердском шоссе
— в Советском районе — на Морском проспекте, улице Софийской
— в Калининском районе — на улице Фадеева.
Также дороги обработают специальным реагентом, чтобы не было гололеда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru