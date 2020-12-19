Новосибирец дал сыну-школьнику покататься за рулем: ребенок попал в ДТП

Школьник на машине отца попал в ДТП. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска камера уличного наблюдения, установленная на многоэтажке, сняла, как отец учил сына-школьника ездить за рулем. Дело было во дворе дома №322 на улице Кирова.

На кадрах видно, как мальчик садится в машину «Mazda Premacy». Трогается сначала вперед, а потом начинает сдавать назад. За ним со стороны наблюдает отец. В какой-то момент автомобиль начинает набирать скорость и врезается в забор. Мальчик в ужасе выскочил из машины и тут же побежал смотреть, насколько сильно пострадал автомобиль.

На кадрах видно, что с пассажирского сидения машины вышла маленькая девочка. Во время столкновения она тоже была в машине. Ролик опубликован в группе «АСТ-54».

Поступок новосибирца резко осудили в соцсети.

— Если бы он наехал на кого-то или машину чью-нибудь задел, — возмутились подписчики паблика.

— Ребенок на паркинг машину не поставил. Автомобиль мог в любую минуту покатиться и придавить мальчишку, когда он смотрел, какие повреждения на багажнике.

— В машине еще и маленькая девочка была. О чем думал отец?

КП-Новосибирск выяснила, како могут наказать отца за то, что он пустил сына за руль.

— Отца могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за то, что он передал право управление машиной человеку, у которого нет водительского удостоверения. Этот момент регламентирует статья 12.7. КоАП РФ. Кроме того, Мужчину могут обязать возместить ущерб, нанесенный после столкновения с ограждением, — рассказала КП-Новосибирск адвокат Елена Данилова.

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