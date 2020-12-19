Погода в Новосибирске на 19 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет сильная метель. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 19 декабря 2020 года: будет сильный ветер и снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. Усилится юго-западный ветер: местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Будет небольшой снег. Будьте внимательны на дорогах: там скользко. Днем ожидается температура -5 — -7 градусов. Будет пасмурно. По области температура местами опустится до -10 градусов. В отдельных районах небольшой снег и слабые метели. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -6 градусов, днем — -5 градусов, а вечером — -8 градусов.

По прогнозу синоптиков, метель прекратиться в воскресенье, 20 декабря. На смену ей придут сильные морозы до -30 градусов.

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