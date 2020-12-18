В Новосибирске пьяная компания врезалась в иномарку девушки и устроила драку

В Новосибирске ДТП закончилось дракой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Кировском районе Новосибирска случилось ДТП, которое закончилось дракой. Случилось оно вечером 18 декабря. Участники аварии поспорили из-за того, кто друг в друга въехал. В итоге дело дошло до потасовки.

— На перекрестке Бронной и Александра Чистякова столкнулись несколько автомобилей. По словам читателя, в одной машине была пьяная компания, а в другой — девушка. Никто не пострадал, но они начали выяснять отношения, — сообщили в группе «АСТ-54».

В ситуации разбираются полицейские. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Мужчина, который врезался в машину девушки, был пьян. После аварии он пытался уехать. Столпились прохожие и стали вытаскивать его из-за руля, он сопротивлялся. Когда его вытащили, кто-то из прохожих ударил — и понеслось, — рассказал КП-Новосибирск свидетель ЧП Андрей Фомин.

Разнимать дерущихся прибыли полицейские.

— Столкнулись три автомобиля: «Мицубиси», «Тойота» и «Киа». Пока на месте работают сотрудники полиции, участники драки устанавливаются, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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