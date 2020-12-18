«Приехали из Академа — две минуты покатались»: посетителей скандального катка выпроводили раньше времени

Михаил и Алла приехали из Академа в центр города покататься на коньках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 18 декабря, в Новосибирске возле театра оперы и балета заработал каток, прославившийся прошлой зимой на всю Россию своей неприличной формой. Над катком уже сверкает главная городская елка, первые любители коньков уже опробовали лед. Но настроение посетителей было омрачено тем, что голос из динамика попросил покинуть лед на час раньше, чем ожидалось.

После ухода посетителей каток начали чистить и заново заливать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы с подругой из Академа приехали. Успели проехать два круга, это две минуты, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Пажетнов. — В прошлом году мы тоже приезжали на этот каток — он был красивым, красочным. Решили снова покататься здесь. Мы прочитали на сайте мэрии: там было написано, что каток работает до 22 часов. Обидно, конечно. Покатались совсем чуть-чуть.

На банере возле раздевалок в расписании указано, что каток работает до 21:00: в понедельник — с 15:00 до 21:00, а со вторника по воскресенье можно приходить к 11:00 и кататься до 21:00 (правда, с 16:00 до 17:00 технический перерыв). При этом на сайте мэрии действительно указано время до 22:00, что ввело в заблуждение многих новосибирцев.

Только обули коньки — и сразу снимать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На катке есть теплые раздевалки и пункт проката коньков. Арендовать коньки на час стоит 80 рублей — для детей до 14 лет и пенсионеров, а для взрослых — 150 рублей в час. Здесь же можно заточить коньки за 120 рублей. Со своими коньками вход на каток свободный.

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