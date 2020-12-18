Трое мужчин избили и изрезали новосибирца, вымогая у него миллион рублей

На новосибирца напали трое предпринимателей.

37-летнего коммерсанта из Новосибирска избили трое предпринимателей, вымогая у него миллион. Инцидент произошел в Кемеровской области в апреле 2019 года. Теперь вымогателей отправили в колонию.

Как выяснилось, новосибирец встретился в баре Новокузнецка с тремя руководителями различных фирм: им было 49, 36 и 25 лет. За барной стойкой они поссорились. Но троица затаила обиду. Они решили отомстить сибиряку.

— Злоумышленники подкараулили мужчину на улице и затащили его пустой в офис. Там они избили его, требуя за некорректное поведение в баре 3 миллиона рублей, потом снизили сумму до 1 миллиона. Потерпевший не соглашался. Тогда один из вымогателей достал нож, приставил его к шее мужчины, а после порезал ему джинсы и ноги. Избив коммерсанта еще раз, они отпустили его и пригрозили расправой, если он не выплатит им миллион, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новосибирец обратился за медицинской помощью и в полицию. Вскоре подельников поймали и заключили под стражу. Теперь их всех отправили в колонию строгого режима: 49-летнего — на 4 года, 36-летнего — на 4 года 4 месяца, 25-летнего — на 3,5 года.

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