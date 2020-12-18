В России снизилась доля нелегальных сигарет на рынке

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По данным анализа, поставки нелегальной табачной продукции из стран дальнего зарубежья в 2020 году сократились до 1%. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Республике Беларусь, выросла в 1,5 раза, и теперь они занимают более половины всего нелегального рынка - 54%, а доля поставок из Армении, Казахстана и Киргизии снизилась до 10,8%.

Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России:

- Совместные системные усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, привели к тому, что удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли. Тем не менее необходимо продолжать противодействовать нелегальному обороту, чтобы этот результат не оказался краткосрочным и рост нелегальных объемов не возобновился. Важно, что наметилась положительная динамика реализации ряда законодательных инициатив, а именно внесение в действующее законодательство поправок, направленных на борьбу с нелегальным оборотом.

Доля контрафактных сигарет снизилась вдвое (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - до 0,7%. Игроки табачного рынка связывают снижение доли контрафактных сигарет с активизацией деятельности правоохранительных и контролирующих органов: за неполные 12 месяцев 2020 года в результате 16 крупных рейдов и изъятий нелегальной продукции ликвидировано 13 подпольных сигаретных фабрик, одно производство нелегальной никотинсодержащей продукции и две типографии, производившие контрафактный этикет и поддельные акцизные и специальные марки.

Галина Родина, вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия»:

- Мы наблюдаем сокращение незаконной торговли в III квартале в результате усилий правительства по решению этой проблемы и факторов, связанных с пандемией: ограничений на передвижение между странами и карантинных мер (закрытие рынков и ярмарок). Однако резкое повышение акцизов на табачную продукцию на 20% в России с 2021 года приведет к дальнейшему увеличению разницы в ценах на табачную продукцию между Россией и другими странами ЕАЭС.