В Новосибирске планируют построить новый ковидный госпиталь на 500 коек

Строительство новой больницы должно начаться в 2021 году.

18 декабря Губернатор Новосибирской Андрей Травников обсудил с Первым заместителем Председателя Госдумы Александром Жуковым планы по строительству нового COVID-госпиталя в Новосибирске. По проекту больница должна вмещать 500 коек.

С таким предложением глава региона обратился в Правительство и Госудму РФ, где его поддержали. Строительство планируют начать в следующем году.

— Мы сделали запись в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы. В рекомендации просим обязательно выделить деньги на строительство этого объекта, — сообщил Андрею Травникову Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков.

По предварительным оценкам, строительства новой больницы обойдется в 4,5 миллиарда рублей.

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