Увезли на детских санках: трое сибиряков украли с тротуара крышку от люка

Сибиряков с краденым чугуном задержали на улице. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Ленинском районе трое новосибирцев украли крышку и обод от канализационного люка. Произошло это утром 18 декабря. Молодые люди попались на глаза полицейским как раз в тот момент, когда увозили чугун на детских санках.

— Экипаж ДПС ГИБДД на улице Пермская обратил внимание на троих мужчин, которые везли на санках люк и обод от него. Полиция выяснила, что люк украли с тротуара неподалеку, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Задержанных отвезли в участок. Представитель организации, которой принадлежал люк, написал на них заявление.

Теперь в полиции проверяют, занимались ли сибиряки кражами раньше. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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