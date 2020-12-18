Погода в Новосибирске на выходные 19 и 20 декабря 2020 года: когда придут тридцатиградусные морозы

Морозы до -30 градусов ударят по Новосибирску Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на выходные 19 и 20 декабря 2020 года не порадует горожан: метеорологи обещают метели, усиление ветра и холодов.

— Вторжение воздуха из Арктики вызовет ухудшение погоды в Новосибирской области. В субботу мы ждем метели, усиление ветра от слабого до умеренного, ухудшение видимости. В воскресенье ожидается прекращение снегопадов и сильные морозы до -30 градусов, — сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидромтецентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

В субботу, 19 декабря в Новосибирске днем -7...-9 градусов, ночью -10...-12 градусов мороза. Облачно, местами умеренные снегопады, метели. На дорогах гололедица, ветер Западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с.

В Новосибирской области днем -6...-11 градусов, ночью -8...-13 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Облачно, местами умеренные снегопады, метели. На дорогах гололедица, ветер Западный 7-13 м/с, местами до 18 м/с.

В воскресенье, 20 декабря в Новосибирске днем -11...-13 градусов, местами до -19 градусов. Ночью -11...-13 градусов мороза. Облачно, без осадков. На дорогах гололедица, ветер Северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с.

В Новосибирской области днем -17...-22 градуса, ночью -19...-24 градусов, при прояснениях до -30 градусов. Облачно, местами умеренные снегопады, метели. На дорогах гололедица, ветер Северный 4-9 м/с, местами до 14 м/с.

«Яндекс.Погода» сообщает:

В субботу, 19 декабря в Новосибирске днем -6...-7 градусов, ночью -9...-10 градусов мороза. Облачно, небольшой снег.

В воскресенье, 20 декабря в Новосибирске днем -11...-15 градусов. Ночью -19...-23 градусов мороза. Облачно, небольшой снег.

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