Задержан борец за права потребителей

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Неприемлемый способ борьбы за свои права избрал 22-летний молодой человек азиатской внешности. Приобретя в павильоне на улице Зорге 6 килограммов сыра, он заявил, что продавец обвесила его, чем причинила материальный ущерб, и потому заслуживает самого строгого наказания - физической расправы. Молодой человек не стеснялся в выражениях, использовал ненормативную лексику и угрожал подкараулить продавца после работы и разобраться с ней.

Для того чтобы убедить покупателя в своей невиновности, продавец предложила взвесить купленный сыр еще раз и готова была вернуть деньги, если бы обвес подтвердился, но покупатель, находившийся явно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не собирался решать конфликт мирным путем и продолжал оскорблять женщину. Ей не оставалось ничего иного, как прибегнуть к помощи охраны.

Бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыли на место происшествия через 4 минуты и задержали недовольного покупателя, который и в их присутствии не стеснялся отстаивать права потребителя сквернословием и угрозами. Примечательно, что рядом находилась и его супруга, которая в конфликте не участвовала, но была его вынужденным молчаливым свидетелем. Задержанный был передан в полицию.

Также за вчерашний день бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали 40-летнего мужчину, пытавшегося украсть несколько кусков сыра на сумму 1400 рублей в супермаркете на улице Блюхера, и двух нетрезвых покупателей, отказывавшихся надевать защитные маски в магазинах на улице Ватутина и Красном проспекте.