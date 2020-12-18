«Увидели огонь и бросились на помощь»: под Новосибирском полицейские спасли из пожара пожилых мужа и жену

Полицейские спасли из огня чету пенсионеров. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В поселке Станция Безменово Черепановского района полицейские спасли двух пенсионеров из пожара в честном доме. Произошло это вечером 17 декабря.

— Сотрудники полка ДПС ГИБДД старшие лейтенанты полиции Сергей Юрлавин и Дмитрий Грицаенко заметили пожар, когда патрулировали улицы. Загорелись постройки во дворе дома, — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Жильцы дома и пожарные высказали благодарности автоинспекторам. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Полицейские сразу бросились на помощь. Из горящего дома они вывели пожилых супругов и вместе с местными жителями стали тушить огонь. Как оказалось, в постройках были баллоны с газом, которые могли взорваться. Позже огонь дотушили пожарные.

— Жильцы дома и пожарные поблагодарили полицейских. Позже пенсионеры вернулись домой, а автоинспекторы — на свой маршрут, — пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце июня транспортные полицейские спасли от пожара дом, в котором жила семья с маленькими детьми.

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