Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать на Олимпиаде под Знаменем Победы

Анатолий Локоть оспорил решение Спортивного арбитражного суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое мнение о решении международного Спортивного арбитражного суда. 17 декабря суд обязал российских спортсменов еще в течение 2 лет выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

— Нас пытаются лишить национальной гордости. Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне, — написал Анатолий Локоть на своей странице в «Фейсбуке».

Санкции в отношении команд из России продлятся до 16 декабря 2022 года. Спортсменам будет запрещено использовать государственный флаг и гимн, а также они не смогут называть себя «сборная России».

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