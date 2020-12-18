«Повалили на землю и пинали в лицо»: под Новосибирском парня избили двое его друзей

Случай привлек внимание прохожих, которые вызвали полицию. Фото: стоп-кадр.

В поселке Линево, что под Искитимом, двое молодых людей напали на одного. Они сбили его с ног, начали пинать по лицу, а после оттащили в сторону и бросили на снегу. Произошло это возле дома № 6/3 на Коммунистическом проспекте — драка попала на камеры видеонаблюдения.

После инцидента вокруг пострадавшего столпились прохожие, они вызвали полицию.

— Парень был нормальный, стоял на ногах, а его сбили, пинали сильно по голове и лицу. Он уже хрипит. Если его не спасут, то все, — рассказывали очевидцы друг другу.

Мужчины не щадили приятеля, пиная его в лицо. Фото: стоп-кадр.

— 16 декабря в отделение полиции «Линевское» поступило сообщение, что на Коммунистическом проспекте молодые люди избивают мужчину. На место немедленно выехал экипаж ППС и врачи «скорой помощи». Правоохранители задержали на месте участников драки. Потерпевшему оказали первую помощь и увезли в больницу. В отделении полиции были установлены личности задержанных. Мужчина, на которого напали, отказался от госпитализации и подачи заявления. Выяснилось, что у него случился конфликт со знакомыми, с которыми он накануне пил спиртное, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция продолжает проверку, по итогам которой будет принято решение.

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