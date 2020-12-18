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Tele2 предлагает свои клиентам стать Сантой и порадовать близких подарками

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в канун новогодних праздников дает возможность абонентам поздравить своих родных и друзей
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Клиенты смогут при помощи виртуального помощника Мии выбрать подарок от Tele2 или партнеров и отправить его другому абоненту.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 меняет сложившиеся законы рынка и дает абонентам «силу Санты», чтобы они могли порадовать близких и подарить подходящие для них подарки от Tele2 и партнеров. Виртуальный помощник Миа проанализирует вкусы и предпочтения пользователя и подберет наиболее подходящие варианты. В качестве подарка Миа предложит на выбор подписку на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, безлимит на соцсети или мессенджеры, пакеты интернета и многое другое.

Чтобы порадовать тех, кто дорог, необходимо в личном кабинете «Мой Tele2» выбрать кнопку «Поздравить близких», ввести номер телефона получателя и дождаться вариантов подарков от Мии. Наконец, остается только выбрать наиболее подходящий и отправить промокод. Всего клиент может порадовать пять человек и получить столько же поздравлений от других пользователей.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Стать клиентом Tele2 можно, заказав SIM-карту онлайн с доставкой на дом или забрав ее самостоятельно в салоне. Также подключение к оператору доступно в точках продаж Tele2.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Впереди зимние праздники, и сейчас самое время для подарков и новогодних чудес. В прошлом году мы анализировали потребности наших абонентов и предлагали выбрать именно тот подарок, который будет актуальным для каждого конкретного человека. В этом году мы пошли еще дальше. Теперь нашим клиентам доступна возможность с помощью искусственного интеллекта отправить подарки родным и близким в любой уголок России.

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