«Они за команду драться готовы»: братья-близнецы Ушенины будут играть за ХК «Сибирь»

У новосибирской команды по хоккею появилось сразу два новых игрока. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контрактов с братьями Владиславом и Вячеславом Ушениными. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

— Контракты подписаны до конца сезона, — говорится в сообщении ХК «Сибирь».

Оба хоккеиста родились 12 мая 1992 года в Перми. Они — воспитанниками магнитогорского хоккея.

Спортсмены дебютировали в КХЛ в составе «Адмирала» в сезоне 2014/2015, после чего перебрались в хабаровский «Амур», где и выступали по настоящее время.

Новость о новых игроках болельщики восприняли по-разному.

— Так себе ребята. «Амур» скинул баласт. Зачем они нам?

Многие же напротив обрадовались приобретению команды.

— Хорошие ребята! Меня всегда злил их характер за то, что они постоянно лезли в наши ворота. И за команды готовы подраться.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новым вратарем команды стал 21-летний Арсений Ахметов. Он занял место Алексея Красикова, который подписал контракт с ХК «Сочи». Эту информацию в клубе подтвердили официально.

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