Под Новосибирском в страшной аварии погиб 62-летний водитель «Инфинити»: он врезался в грузовик

Водитель внедорожника скончался через несколько часов. Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Трагедия произошла в ночь на 18 декабря на трассе возле города Болотное. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Кроссовер «Инфинити» совершил лобовое столкновение с грузовиком «ГАЗон». От удара автомобили вылетели с трассы. Как сообщили очевидцы, сильный удар уничтожил переднюю часть кузова иномарки, грузовик «ГАЗон» оказался на боку.

— «Инфинити» вылетел на встречную полосу и врезался в мою машину. Свидетели говорят,что «Инфинити» до ДТП ехал неровно. Мне повезло, потому что грузовик высокий, вот я и уцелел, — рассказал «КП-Новосибирск» водитель грузовика.

Как сообщили КП-Новосибирск 62-летний водитель «Инфинити» получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

— Через несколько часов мужчина скончался в Болотнинской ЦРБ, водитель грузовика почти не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель грузовика оказался вынужден сторожить свой товар на морозе, директор логистической фирмы отчаялась найти ему замену и попросила помощи в соцсетях.

— Срочно нужен грузовик для перегруза и хранения до завтрашнего дня. Пожалуйста,откликнитесь. Водитель грузовика скоро останется там один. Помогите! — рассказала подписчица «Типичное Болотное «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что водителя на месте нет — машина брошена и находится в безнадежном состоянии.

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