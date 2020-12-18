В Новосибирске коронавирусом заболели 171 человек: выздоровело больше

За сутки выздоровели 203 пациента, заразившихся ковидом. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 19 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 171 человека, при этом выздоровели 203 пациента, умерли 6 человек. На данный момент в реанимации находятся 158 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 40 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 25805 человек, в том числе у 1533 детей, выздоровели 21570 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

В Сибири и на Урале число пациентов с положительными тестами на антитела к ковиду превысило 50%: об этом заявили в компании «Инвитро», где проводят диагностику. Город-лидер по антителам — Новосибирск, там в среднем каждый день регистрируют более 60% положительных результатов.

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