В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому молодому было 46 лет

В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 19 декабря, стало известно что за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 81 год, и женщины 60 лет, 77 лет и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 866 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 158 человек, на ИВЛ — 40 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 171 человека, выздоровели 203 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 25805 человек, в том числе 14533 ребенка, выздоровели 21570 пациентов.

Напомним, в регионе до конца марта 2021 года объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать дистанцию в полтора метра.

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