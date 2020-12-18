В Новосибирске откроют скандальный каток неприличной формы

В Новосибирске открывают главный каток. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 19 декабря, в 13.00 откроют главный каток Новосибирска, расположенный у театра оперы и балета. Об этом рассказали в мэрии города.

— Перед открытием качество льда проверят фигуристы Центра зимних видов спорта. На катке оборудованы теплые раздевалки, есть пункт проката хоккейных и фигурных коньков Представлены размеры от 28 до 47. Стоимость проката для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Заточка — 120 рублей за одну пару. Со своими коньками вход на каток свободный, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Каток будет работать в понедельник с 15.00 до 22.00, а со вторника по воскресенье с 11.00 до 22.00, технический перерыв — с 16.00 до 17.00.

Напомним, новосибирский каток в прошлом году обсуждала вся страна. Внимание к ледовой площадке у театра оперы и балета было приковано с того момента, как фотограф Слава Степанов опубликовал снимки в соцсети. Он снял каток с высоты птичьего полета. Тогда многим площадка напомнила форму фаллоса. От высказываний в адрес катка не удержались Иван Ургант и Юрий Дудь, вице-мэр Анна Терешкова в свою очередь отметила, что «искусство должно возбуждать», чем вызвала волну осуждения. В этом году Ургант снова пошутил над катком, отметив, почему летом форма театральной площади не вызывает столько пересудов, но стоит только ее залить водой... В этом его поддержал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он на пресс-конференции с журналистами ответил на новую шутку о катке.

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