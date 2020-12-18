В Новосибирске будут судить мужчину, напавшего на полицейского с топором

Новосибирца будут судить за то, что замахнулся на участкового топором. Фото: архив КП

В Калининском районному суде рассмотрят уголовное дело в отношении новосибирца, напавшего на полицейского с топором.

— По версии следствия, участковый получил 8 сентября 2020 сообщение о том, что в квартире дома по улице Новоуральская пьяный мужчина угрожает убить людей. Полицейский прибыл на место и попросил мужчину проехать в отделение. Тот не захотел выполнять требование участкового и замахнулся на него топором, — говорится в сообщении суда.

На новосибирца завели уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что суд приговорил к двум годам лишения свободы условно новосибирца, решившего пошутить над полицейским. В метро он приставил к его голове игрушечный пистолет.

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