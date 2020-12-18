Новосибирцев ждут на первом онлайн-фестивале в расширенной реальности

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Синергия виртуального и реальногосоздаст ощущение полного погружения в происходящее.

МТС LIVE XR пройдет в прямом эфире 19 декабря в 17:00 по московскому времени на странице фестиваля в МТС Live: https://live.mts.ru/xr и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok.

В лайнапе первого интерактивного музыкального фестиваля в расширенной реальности - артисты, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП.

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире. Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и для погружения не потребуется дополнительное оборудование.

Для того, чтобы каждый из артистов мог выразить свое творчество в собственном стиле, были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4. В режиме онлайн зрители смогут влиять на то, что будет происходить в кадре. В зависимости от комментариев и лайков можно будет, например, менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев, которые появятся рядом с артистами, а также отправлять свои видео, чтобы появиться на экранах с артистами в прямом эфире.

«В условиях текущих ограничений потребность в онлайн развлечениях весьма актуальна, но на данный момент удивить аудиторию, тем более молодежную, еще одним «просто» онлайн-концертом уже практически невозможно. Но мы нашли решение, которое позволит нам первыми в России выйти на качественно новый уровень и организовать онлайн-фестиваль в технологичном и сверхактуальном формате расширенной реальности XR с вовлекающими интерактивами для аудитории», - отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС, Мария Яковлева.

В 2020 году МТС работала с музыкантами в различных онлайн-форматах. С весны было организовано серия прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, концерты которых собрали свыше 60 миллионов просмотров. В декабре МТС запустила новый пилотный проект взаимодействия с артистами «Студию МТС Live» – серию коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистов.

Справка «КП»

Технология XR сочетает в себе дополненную реальность (AR), виртуальную реальность (VR), и смешанную реальность (MR). XR создает ощущение максимального присутствия и позволяет перенести человека за пределы места его фактического расположения в искусственно созданные миры. Технология XR применялась на съемках нового сериала из вселенной «Звездных Войн» - «Мандалорец», а также фильмов «Король Лев» и «Гравитация».