Пробки в Новосибирске 19 декабря 2020 года: автомобилисты стоят в заторе на площади Труда

Пробка сковала движение на площади Труда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 19 декабря 2020 года: с семи утра затруднено движение на площади труда, проезде Энергетиков и улице Станционная. Там произошло ДТП.

— Каждый день здесь автомобили бьются, зачем сюда лезете, — пишут возмущенные автомобилисты.

— Каждый раз еду с ночной смены, а тут вечная пробка.

Ситуацию усугубляет работы, связанные со строительством четвертого моста через Обь. На этом участке дороги сужена проезжая часть на восемь метров.

В целом по городу «2ГИС» оценил пробки в 7 баллов. Также трудно проехать по улице Большевистская в районе «Речного вокзала».

Напомним, по прогнозу синоптиков, 19 декабря на дорогах будет гололед. Водителей просят быть внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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