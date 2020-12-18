Поиски 36-летнего новосибирца, пропавшего больше месяца назад, завершены

Новосибирца, пропавшего больше месяца назад, нашли. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске нашли 36-летнего Зухридина Камалова, о котором ничего не было известно с 22 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина найден. Он жив, здоров, с ним все в порядке. Мужчина вышел на связь с родными сам, — рассказала КП0-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, новосибирец пришел на работу к своему брату, сказал, что остался без телефона. Его брат попросил немного подождать, пока уладит рабочие дела, а когда вернулся, увидел, что родственника нет. Дома и на работе он не появился. Поэтому родные забили тревогу. Сначала семья пыталась найти его своими силами, а спустя несколько дней после исчезновения Зухридина они обратились к поисковикам.

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