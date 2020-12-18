Погода в Новосибирске на 18 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет ветрено и скользко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 18 декабря 2020 года: будет скользко и ветрено. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -8 до -10 градусов. Усилится юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Осадков не будет. Будьте внимательны на дорогах: там скользко. Днем ожидается температура -7 — -9 градусов. Будет пасмурно. По области температура местами опустится до 17 градусов. В отдельных районах небольшой снег и слабые метели, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -10 градусов, днем — -8 градусов, а вечером — -9 градусов.

Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года обещает быть суровой. В город придут морозы до -30 градусов. По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, резко похолодает в самом конце недели.

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