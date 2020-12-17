Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года: синоптики рассказали, когда придут 35-градусные морозы

В Новосибирской области похолодает до -30. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года обещает быть суровой. В город придут морозы до -30 градусов. По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, резко похолодает в самом конце недели.

— Ночью 18 и 19 декабря в Новосибирской области ожидается понижение температуры до -20 градусов, в ночь на воскресенье 20 декабря — похолодание до -24, местами до -30 градусов, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Температура днем также резко понизится: если в пятницу она будет около районе -6 — -11 градусов, то к воскресенью столбик термометра покажет -22.

Кроме морозов сибиряков ждут сильный ветер до 20 метров в секунду, метели и гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru