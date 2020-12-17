Сибиряков возмутило видео, на котором мама с ребенком идет по трассе из-за занесенного снегом тротуара

Женщина с малышами из-за сугробов шла по краю проезжей части. Фото: стоп-кадр

В поселке Колывань Новосибирской области жителям приходится идти по проезжей части из-за огромных сугробов на тротуарах. Один из таких случаев попал на видеорегистратор водителя — женщина с коляской шла по краю трассы, рискуя попасть под машины.

— Вот так в Колывани мама с детьми вынуждена идти по дороге, так как тротуары не чистят, — рассказал автомобилист в группе «АСТ-54». По его словам, проезжую часть в поселке реконструировали, но совсем не подумали о пешеходах.

Другие местные жители рассказали о том, что из-за нечищеных тротуаров дети также ходят в школу по проезжей части.

— Женщине лучше бы идти навстречу потоку машин, по другой стороне, чтобы не рисковать, — пишут они.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию Колыванского района.

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