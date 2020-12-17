По Новосибирску проехали бронетранспортеры: объясняем почему

Бронетранспортеры ехали по Большевисткой улице.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Днем в четверг, 17 декабря, новосибирцы увидели несколько бронетранспортеров на улице Большевистской. По словам очевидцев, техника проезжала около 12 часа дня в сторону Ключ-Камышенского плато. По дороге она проезжала вместе с обычными автомобилями.
В Росгвардии объяснили, с чем был связан выезд техники.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В пресс-службе Росгвардии КП-Новосибирск пояснили, что произошло.
— Курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии РФ возвращались с плановых занятий. Подготовка проходила в учебном центре в Искитиме, — рассказала КП-Новосибирск начальник пресс-службы Ольга Табатчикова.
Напомним, ранее новосибирцы видели бронетранспортеры на улицах города в начале июня.
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