В Новосибирской области священники освятили аварийную трассу

Аварийно-опасный участок окропили святой водой. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирской области освятили участок трассы Р-254 от Убинского до Чановского района, а также места в Барабинском районе, где происходит больше всего аварий. Мероприятие провели по инициативе регионального ГИБДД.

Дорогу освятили иконой Николая Чудотворца. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Во время проведения обряда движение ограничили. Водители отнеслись к этому с пониманием, ведь главное было напомнить им о соблюдении правил безопасности.

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