«Хозяин, уступи место»: толстые котики и собаки теперь смогут сидеть в креслах самолета

Животных в переноске можно будет усадить на кресло возле иллюминатора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирская авиакомпания «S7» разрешила упитанным котам и большим собакам летать в самолете вместе со своими хозяевами. Правда, это обернется дополнительными расходами, ведь нужно будет купить билет на себя и своего питомца за ту же цену.

— Кошку, собаку или птицу нужно перевозить внутри жесткого контейнера, по размерам не больше 55×40×40 сантиметров, который закрепится ремнями безопасности. Вес животного вместе с контейнером — не больше 23 килограммов. Животное может размещаться только в экономклассе, на сидении у окна. Всего в салоне могут лететь два питомца, — пишет авиакомпания на своем официальном сайте.

В пресс-службе «S7 Airlines» КП-Новосибирск уточнили, что новые правила не будут угрожать людям с аллергией на шерсть.

— До нововведения максимум можно было перевозить 2 животных в салоне. Такие же правила остались и сейчас. Кроме того, в аптечке всегда есть антигистаминные препараты. В крайнем случае пассажиров с аллергией мы будем отсаживать подальше от животных. Но пока что с такими жалобами не сталкивались, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-центре авиакомпании.

Перевозить питомцев можно и под впереди стоящим креслом. В таком случае пассажиры могут взять с собой в салон питомце не больше 10 килограммов в контейнере или сумке-переноске.

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