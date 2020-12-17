В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 167 человек

За прошедшие сутки выздоровело 208 сибиряков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 17 декабря. За минувшие сутки в регионе выявили еще 167 заболевших.

— Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска на сегодняшний день — 2454 человека.

Не пустеют палаты стационаров и в районах области. На 17 декабря, по данным оперштаба, в сельские больницы госпитализированы 1304 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего с начала вспышки в регионе зарегистрировано 25634 пациентов с COVID-19, в том числе 1528 детей.

Побороть болезнь благополучно смогли 21367 человек. Только за прошедшие сутки выздоровело 208 пациентов.

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