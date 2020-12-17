В Новосибирске иномарка протаранила «Скорую помощь»

Неотложка потеряла несколько часов рабочего времени из-за ДТП. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В четрверг, 17 декабря, неотложка с включенными сигнальными маячками ехала на вызов, когда в ее бок влетел внедорожник. Медики сразу же выставили знак аварийной остановки и вызвали полицию.

— ДТП произошло на улице Немировича-Данченко напротив дома с номером 120/3, — уточнили в пресс-службе ГИБДД по городу Новосибирску. — При столкновении никто не пострадал, причинен только материальный ущерб. Более подробная информация о причинах и виновниках будет известна позже, после разбирательства на месте.

На момент происшествия в автомобиле «Скорой помощи», по предварительной информации, был только медицинский персонал.

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